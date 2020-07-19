Роспотребнадзор не выпускает теплоход «Князь Владимир» из порта Сочи в круиз по Черному морю

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19 июля судно должно было выйти в первое путешествие в этой навигации.

«Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта», - заявил генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края.

Теперь планируемое возобновление навигации отложено, поскольку Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной опасности до 3 августа. Отели, гостиницы, частный сектор Сочи при этом работают, как и кафе и рестораны.

На круиз было продано более 450 мест. Туристам вместо оплаченного тура предложат варианты переноса.

В это время в Крыму нет никаких ограничений по перевозке людей на морском транспорте.