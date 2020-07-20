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На кольце начались строительные работы

В рамках второго этапа строительства развязок начались работы в районе транспортного кольца.

В месте будущей эстакады на въезде в Геленджик начали бурить скважины под сваи и заливать их бетоном. Предусмотрена установка 72 свай. В дальнейшем на участке будут установлены бетонные опоры будущего надземного уровня транспортной развязки. Данные работы будут продолжаться в течение месяца. Сейчас в работах по бурению задействованы до 10 человек и 5 единиц спецтехники: буровая машина, бетономешалки и экскаватор. В дальнейшем, при переходе к другим этапам строительства, количество людей и техники будет увеличиваться.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Транспорт

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