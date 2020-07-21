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Более 50 объектов пассажирской инфраструктуры отремонтированы в первом полугодии

В первом полугодии на Северо-Кавказской магистрали выполнен ремонт более 50 объектов пассажирской инфраструктуры, задействованных при организации пригородных перевозок.

Так, завершен текущий ремонт вокзальных зданий и санитарных комнат на станциях Таганрог, Матвеев Курган, Бештау и Белый уголь. Для удобства людей с нарушением зрения тактильной плиткой оборудованы пассажирские платформы на станциях Коноково, Гирей и Кубанская.

На остановочных пунктах Михайловка в Таганроге и Электродепо в Батайске обустроены пешеходные переходы, которые полностью соответствуют требованиям беспрепятственного доступа. Благодаря этому инвалиды-колясочники смогут проехать на пассажирские платформы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Кроме того, в первом полугодии велись проектно-изыскательские работы по реконструкции пассажирских платформ на участке Ростов – Лихая, строительству платформ на станциях Северская и Юровский, а также по проектированию вокзала на станции Минутка.

Источник: ОАО "РЖД"

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Категория: Новости / Транспорт

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