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Количество билетов, приобретенных в июне по банковским картам, выросло в 2,5 раза

Около 70 тыс. проездных документов на поезда дальнего следования оформлено с использованием банковских карт в июне 2020 года на Северо- Кавказской железной дороге. Это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель мая 2020 года.

Из общего количества оформленных проездных документов, продажи с оплатой по банковским картам через интегрированный платежный терминал в июне 2020 года составили 25%.

Источник: http://skzd.rzd.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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