Погрузка зерна выросла в 1,5 раза в первом полугодии

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В январе-июне 2020 года погрузка зерна на СКЖД составила около 1,4 млн тонн. Это в полтора раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В первом полугодии на СКЖД наблюдается устойчивый спрос на перевозку зерновых грузов. Так, например, в Ставропольском крае удалось привлечь новых клиентов благодаря адресному информированию предприятий малого и среднего бизнеса о возможности использования тарифных преференций на отправку зерновых грузов. В результате дополнительно к перевозкам крупных зерновых трейдеров индивидуальными предпринимателями региона удалось организовать отправку пшеницы со станции Расшеватка.

Растут объемы зерна, перевозимого в контейнерных поездах. В январе-июне со станций СКЖД отправлено 400 контейнеров ДФЭ с зерном. Это почти на треть превышает показатель прошлого года.

Напомним, что ранее ОАО «РЖД» установлены понижающие коэффициенты на внутрироссийские перевозки в универсальных крытых вагонах широкого спектра грузов, в том числе зерновых культур.

Источник: http://skzd.rzd.ru/