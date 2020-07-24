Более 160 грузовых поездов отправлено на по согласованному с клиентами графику в I полугодии

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Услуга перевозки груза по согласованному расписанию, предполагающая гарантированное время отправления и прибытия поезда, пользуется спросом у клиентов СКЖД.

В первом полугодии в рамках данного сервиса со станций Северо-Кавказской магистрали отправлено 162 поезда, в том числе 126 контейнерных.

Грузовые составы формировались по 14 маршрутам: из Новороссийска на станции Тобольск (Тюменская область), Химзаводская (Тольятти), Восстание (Казань), Правдинск (Нижегородская область), Зелецино (Нижегородская область), Шувакиш (Екатеринбург) и Койты (Сыктывкар); из Ростова-на-Дону – на станции Первая Речка (Владивосток), Клещиха (Новосибирск) и Батарейная (Иркутск); из Белореченска – на станции Аксарайская-2 (Астраханская область) и Юбилейная (Ростовская область); из Невинномысска – на станцию Новороссийск, из Махачкалы на станцию Красный Гуляй (Ульяновская область).

Чаще всего такими поездами отправлялись промтовары, продовольствие, зерно, строительные материалы, черные металлы, цемент, металлоконструкции химикаты и сода.

Отметим, что среди основных преимуществ сервиса перевозки груза по согласованному расписанию – возможность оптимизации использования складских мощностей и подвижного состава, что позволяет грузоотправителям снизить затраты на организацию перевозок.

Источник: ОАО "РЖД"