Мясников назвал способ отучить водителей использовать телефон за рулем

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Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился тем, что многие продолжают говорить по мобильному телефону, находясь за рулем. Он отметил, что водитель с мобильником в руках - такой же преступник, как и пьяный за рулем.

Доктор привел в своем телеграм-канале статистику по Франции, где среди причин аварий со смертельным исходом 20% - алкоголь и 20% - мобильные телефоны.

По словам Мясникова, во Франции водителю грозит лишение прав, если камеры зафиксировали, что он использовал мобильный телефон во время движения.

"Что же делается у нас?! В мобильниках все: пишут, читают, смотрят ролики, видеозвонки и проч!", - отмечает Мясников. Он также заметил, что такое водителя видно заранее, потому что он "не здесь": "едет косо, медленно, виляет".

Досталось от доктора и пешеходам, которые по его словам: "переходят дорогу с наушниками, капюшон, вперились в мобильники и идут, думая, что они из титана и бессмертны".

Мясников считает, что это все игнорировать нельзя, но статья за использование мобильника за рулем в России смешная - 500 рублей штрафа. При это он назвал это деяние "угроза убийства", поскольку пока человек 2 сек смотрит на экран, машина успевает неконтролируемо преодолеть 50 метров.

В связи с этим Мясников предложил ужесточить наказание: "Зафиксировала тел в руках водителя: штраф в 10 тысяч, совпали фото с твоим изображением- повторно- лишение прав на год. Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели!".

В противном случае, говорит доктор, и за пьянство за рулем нужно сделать штраф в 500 рублей.

Источник: https://www.mk.ru/