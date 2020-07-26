Правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения

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Средства на реконструкцию трасс, вошедших в список, поступят из Федерального дорожного фонда.

Ещё две автотрассы (Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан) включены в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом утвердило Правительство.

Первая дорога длиной 663,9 км проходит по территории Республики Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяжённость 388,9 км и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска «Кулунда».

Включение в перечень позволит привести транспортные артерии в нормативное состояние: будет проведён капремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество дорожного покрытия. Средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.