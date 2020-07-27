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В России ужесточили наказание за техосмотр без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

С 27 июля за это придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принять участие в обязательных работах продолжительностью до 480 часов. Кроме того, возможен арест на срок до полугода. Эксперты полагают, что новые санкции помогут снизить риск оформления диагностических карт неаккредитованными лицами.

Источник: https://www.mk.ru/