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В России ужесточили наказание за техосмотр без аккредитации

В России ужесточили наказание за техосмотр без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

С 27 июля за это придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принять участие в обязательных работах продолжительностью до 480 часов. Кроме того, возможен арест на срок до полугода. Эксперты полагают, что новые санкции помогут снизить риск оформления диагностических карт неаккредитованными лицами.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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