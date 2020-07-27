Граждане за изменения в ПДД

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Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб провела очередной прием граждан, среди многочисленных вопросов поступила законодательная инициатива о необходимости введения правил передвижения для современных технических средств, таких как электросамокаты, гироскутеры, мотоколеса, сигвеи и так далее.

С наступлением теплой погоды в городах учащаются несчастные случаи, в том числе, со смертельным исходом, ввиду того, что данная сфера остается не урегулированной. В Краснодаре буквально за последние дни «Газель» насмерть сбила катающегося на самокате, в парке разбился 12-летний ребенок.

Сегодня во многих странах Евросоюза, Азиатских странах, США сформулированы требования к использованию электросамакатов, гироскутеров и т.д. Где-то правила запрещают их использование на дорогах общего пользования. Учитывая, что такие технические средства часто имеют мощный электродвигатель и способны развивать скорость до 40-60 км/ч имеются также ограничения по возрасту.

«В большинстве случаев граждане обращаются по индивидуальным вопросам, длительное время не имеющим решения. Обращения, связанные с законодательным регулированием особенно ценны, поскольку отражают назревшие проблемы, требующие дополнительного регулирования. Сегодняшнее обращение это подтверждает. Необходимость регулирования данного вопроса очевидна. В данном случае необходимо вносить изменения в правила дорожного движения, что отнесено к полномочиям Правительства. В 2019 году Минтрансом РФ был подготовлен соответствующий проект, по состоянию на сегодняшний день, проект претерпел неоднократную редакцию, последняя из которых датирована июнем 2020 года, надеюсь он будет принят в ближайшее время. Вместе с тем, практика показывает, что правила без установленной ответственности в случае их не соблюдения обычно игнорируются, так что с принятием постановления, незамедлительно будем готовы приступить к законодательному регулированию в целях повышения безопасности движения», - прокомментировала депутат ГД ФС РФ Светлана Бессараб.