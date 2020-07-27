Ответственность за нелегальный техосмотр прописали в УК

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В России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра без аккредитации.

За это полагается штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радьков интервью радио Sputnik, впрочем, считает, что на безопасности автомобилистов это никак не скажется.

"Государство продолжает делать вид, что техосмотр ему очень интересен, потому что он, якобы, имеет отношение к безопасности, хотя это не совсем так, поэтому оно создает видимость борьбы с теми, кто его проводит незаконно или в обход закона. Изменения, которые вступают в силу, не очень повлияют на это, потому что, согласно статье 171 УК, эти действия по проведению ТО без аккредитации имеют состав преступления только тогда, когда будет доказано, что извлечен доход в крупном размере или причинен ущерб в крупном размере. А согласно УК, крупным размером для данной статьи считается доход или ущерб в размере 2 250 000 рублей", - отметил Сергей Радько в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, доказать нанесение ущерба или получение выгоды в таком размере будет непросто.

"Не думаю, что это будет очень просто сделать при средней стоимости нелегального техосмотра – около тысячи рублей. И как это будет доказываться и проверяться, не совсем понятно. Поэтому думаю, что это тоже не такая уж большая опасность", - сказал Сергей Радько.

Он считает, что ничего хорошего нововведения не сулят. А срок полного перехода будет зависеть от многих факторов.

"Это очень интересный для многих коммерсантов вид деятельности, они будут этому сопротивляться. Если это отдать полностью в юрисдикцию государства, непонятно, кто от государства будет этим заниматься, потому что нужно создавать отдельные структуры, передавать ГИБДД, а там было сокращение. Поэтому непонятно, хватит ли чиновников, чтобы за этим проследить, не образуются ли из-за этого очереди и, опять же, спрос на нелегальный техосмотр", - полагает Сергей Радько.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/