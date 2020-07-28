СКЖД представила новые логистические решения на транспортном форуме в Новороссийске

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Новые транспортные продукты и сервисы представила Северо-Кавказская железная дорога 28 июля на форуме «ЮгТранс» в Новороссийске.

В мероприятии приняли участие представители портовой отрасли, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и грузовладельцев.

В формате расширенной дискуссии участники форума обсудили перспективы продвижения грузопотоков в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, развития контейнерных перевозок и цифровых сервисов, а также возможности увеличения объёмов выгрузки в портах за счёт оптимального использования портовой и железнодорожной инфраструктуры.

Северо-Кавказская магистраль выступила одним из экспонентов форума, представив широкий спектр терминально-складских и транспортно-логистических услуг. Среди них – контейнерные перевозки, перевалка зерна из автотранспорта в вагоны на территории грузовых дворов, а также целый ряд сервисов, направленных на сокращение сроков доставки грузов.

В частности, была презентована новая услуга «Ночной экспресс», которая уже доступна грузоотправителям СКЖД. По словам начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Аллы Сканцевой, данный проект предполагает перевозку народно-хозяйственных грузов из разных районов Ростовской области в Краснодарский край. При этом удается сократить время в пути благодаря отсутствию движения пригородных поездов в ночное время, а также за счет прямого следования вагонов без отцепки от состава на станциях.

Стабильным спросом пользуется услуга перевозки по согласованному расписанию, предполагающая гарантированное время отправления и прибытия поезда. В первом полугодии в рамках данной услуги со станций Северо-Кавказской магистрали в 18 направлениях отправлено более 160 поездов.

Еще один сервис – «Грузовой экспресс» – предполагает формирование состава с грузами нескольких отправителей, следующих на одну станцию назначения или в попутном направлении.

Ранее данный сервис был доступен грузовладельцам Ставропольского края, осуществляющим перевозки в порты Новороссийск, Туапсе и Темрюк.

В текущем году круг клиентов был расширен благодаря внедрению нового предложения в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс». Оно предполагает перевозку отдельных вагонов в прицепной части контейнерного поезда. По данной схеме уже доставлены грузы в Хабаровск, Красноярск и Читу. При этом время в пути удалось сократить от 10 до 14 суток.

Как подчеркнула Алла Сканцева, ускорению продвижения грузопотоков будет способствовать и внедряемая на СКЖД принципиально новая для сети железных дорог России технология разделения железнодорожных потоков на пассажирское и грузовое направления. Так, направление Москва – Краснодар – Адлер в ближайшее время станет преимущественно пассажирским, а Волгоград – Тихорецкая – Тамань – грузовым.

Источник: ОАО "РЖД"