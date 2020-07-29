ОНФ за комфортный наземный транспорт в городах

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Ежегодно с наступлением лета в адрес Регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае начинают поступать жалобы на работу общественного транспорта, чаще всего граждане жалуются на отсутствие или не применение систем охлаждения воздуха.

В 2018 и 2019 годах региональное отделение ОНФ проводило мониторинги состояния общественного транспорта, более 600 опрошенных проживали в Краснодаре. Полученная статистика по результатам опроса выявила, что в большинстве своем транспорт не отвечает существующим показателям качества транспортного обслуживания, утверждёнными социальным стандартом транспортного обслуживания населения.

Проблему с охлаждением воздуха подтверждают также сведения, опубликованные в СМИ, согласно которым МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (ККТУ) на линии в июле выпускает 228 трамваев (всего 297), из которых 41 единица оснащена кондиционерами или 13,8%, 141 троллейбус (всего 194), из которых 48 единиц оснащены кондиционерами (24,7%), а также 128 из 163 автобусов, при этом 160 из них оборудованы системами кондиционирования.

Также представителями ККТУ было отмечено, что положения социального стандарта носят рекомендательный характер.

«Социальный стандарт транспортного обслуживания, действительно, носит рекомендательный характер, но не стоит забывать, что для водителя и кондуктора, работодатель, в соответствии с действующими санитарными нормами, обязан обеспечивать допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах, несоблюдение данных норм, в-особенности, для водителя может стать опасным для окружающих. Учитывая приведённую статистику, возникает вопрос, как нормы обеспечиваются для работников 86,2% единиц выпускаемых на линию трамваев и 75,3% троллейбусов. Стоит отметить, что проблема эксплуатации устаревших транспортных средств на городском пассажирском транспорте существует давно и во многих муниципалитетах страны, вместе с тем, транспорт необходимо приводить к существующему стандарту, что, безусловно, требует дополнительных затрат. Учитывая социальную значимость проблемы, мною направлен депутатский запрос в Минтранс РФ с просьбой о разработке программы по постепенному переходу на обязательные нормы по соблюдению температурного режима, экологичности, количеству пересадок, норм вместимости и внесении изменений в правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Сегодня выпадающие доходы не позволяют муниципалитетам полностью обновить транспорт, но бесконечно это продолжаться не может, с нашим жарким климатом людям просто невыносимо оставаться без кондиционирования воздуха в душных салонах» - прокомментировала член РШ ОНФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Светлана Бессараб.