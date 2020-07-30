Более 55 млн рублей инвестировано в природоохранную деятельность на СКЖД в I полугодии

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В январе-июне 2020 года в природоохранную деятельность на Северо-Кавказской железной дороге направлено более 55 млн рублей.

Экологическими лабораториями Центра охраны окружающей среды выполнено свыше 5 тыс. анализов состояния воздушной, водной среды и почвы, а также 33 проверки на предмет соблюдения экологической безопасности.

За счет реализации организационно-технических мероприятий за 6 месяцев 2020 года на СКЖД удалось снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сокращено количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 12 %.

Источник: ОАО "РЖД"