Новороссийская таможня приняла участие в XVI транспортном форуме «ЮгТранс – 2020»

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Начальник Новороссийского таможенного поста (центра электронного декларирования) Новороссийской таможни Иван Сьянов принял участие в XVI транспортном форуме «ЮгТранс-2020», который открыл свою работу 28 июля 2020 г. в городе-герое Новороссийске.

Иван Сьянов выступил с докладом об особенностях совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров, в условиях проведения эксперимента по концентрации декларирования товаров на Новороссийском таможенном посту (ЦЭД).

Новороссийский ЦЭД осуществляет свою деятельность исключительно в рамках технологии удаленного выпуска в качестве внутреннего таможенного органа. Это технология таможенного оформления, при которой декларация подается на ЦЭД, а сам товар хранится на приграничном складе временного хранения или в зоне таможенного контроля, где и осуществляется его фактический контроль. Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 г. концентрация таможенного декларирования в ЦЭДах определена в качестве одного из приоритетных направлений совершенствования таможенного администрирования.

В настоящее время показатель концентрации в Новороссийском ЦЭД составляет более 99% от всего декларационного массива Новороссийской таможни. В 2019 году перечень таможенных постов фактического контроля, с которыми осуществляет взаимодействие Новороссийский ЦЭД, расширен за счет включения таможенных постов Краснодарской, Крымской, Ростовской, Севастопольской, Сочинской и Таганрогской таможен. Таким образом, с начала 2020 года в Новороссийском ЦЭД обеспечена концентрация практически всего декларационного массива товаров, перемещаемых водным транспортом в Южном федеральном округе. Этот процесс завершится, когда с 15 сентября 2020 г. Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) начнет осуществлять взаимодействие в рамках технологии удаленного выпуска с таможенными постами Астраханской таможни: Астраханским таможенным постом и таможенным постом Морской порт Оля.

Большая часть деклараций на товары подается в отношении грузов, прибывших в порт Новороссийск, тем не менее, доля остальных регионов в декларационном массиве постепенно возрастает по мере концентрации декларирования в ЦЭД. На Новороссийском ЦЭД в 2019 г. оформлено более 70 тыс. деклараций, из них по 1,3 тыс. ДТ грузы размещены вне региона деятельности Новороссийской таможни. В первом полугодии 2020 г. – более 48 тыс. ДТ, из них по более 9,5 тыс. ДТ грузы размещены вне региона деятельности таможни. Такой рост наблюдается как по количеству оформленных ДТ, так и по абсолютным показателям – весу брутто, статистической стоимости.

Иван Сьянов разъяснил участникам форума технологию проведения таможенного контроля в рамках удаленного выпуска, в том числе порядок взаимодействия должностных лиц ЦЭД и таможенных постов фактического контроля, сроки совершения операций каждой из сторон процесса, наглядно поэтапно продемонстрировал общую схему взаимодействия при декларировании импортных товаров.

Отдельное внимание И. Сьянов уделил вопросам применения технологий автоматического совершения таможенных операций на Новороссийском таможенном посту (ЦЭД). В 2020 году автоматически зарегистрировано при вывозе – 90% деклараций, при ввозе – 77,5%. Автоматически выпущено 30,8% импортных и 74% экспортных ДТ, к которым потенциально применима эта технология.

– Сегодня в составе Южного таможенного управления работают три центра электронного декларирования – Астраханский, Новороссийский и Ростовский таможенный посты. «Дорожная карта» по реформированию системы таможенных органов предполагает, что в регионе будут функционировать два ЦЭДа: Новороссийский и Южный, который будет создан на базе Ростовского ЦЭДа. Каждый из ЦЭДов будет иметь собственную специализацию. Новороссийский продолжит оформление товаров, перемещаемых морским транспортом, а Южный – будет рассчитан на оформление товаров, перемещаемых иными видами транспорта, – в заключении добавил Иван Сьянов. – Таким образом, в 2020 году в южном регионе завершится процесс концентрации декларирования в ЦЭД, что положительным образом скажется на скорости и качестве проведения таможенного контроля, снизит для участников ВЭД издержки, которые зависят от времени прохождения таможенных формальностей.

Иван Юрьевич подчеркнул, что таможенная служба на всех уровнях готова к конструктивному диалогу с бизнес-сообществом в целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения наиболее эффективных методов осуществления таможенных операций и таможенного контроля, а также внедрения современных информационных технологий.

Справка. Ежегодный транспортный форум «ЮгТранс» традиционно собирает экспертов в различных отраслях транспорта, в том числе представителей государственных и финансовых структур, стивидорных и железнодорожных компаний, грузовладельцев и грузополучателей. Дискуссионная сессия форума «Новые реалии логистики Азово-Черноморского и Каспийского регионов: стратегии выживания и роста» рассмотрела вопросы логистики и развития железнодорожных перевозок, модернизации объектов портовой инфраструктуры, экспортных коридоров России и ЕАЭС, состояния и перспективы таможенного регулирования в ЕАЭС в части осуществления международных перевозок и многие другие вопросы.

Источник: Новороссийская таможня