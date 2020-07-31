Ремонт авто в России может подорожать в 10 раз

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В техрегламент Таможенного союза готовятся внести поправки, которые запретят использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобилей в России. Как пишет Autonews, авторы инициативы считают, что это нововведение сделает рынок запчастей более безопасным и прозрачным. Условием вступления в силу новых правил является соглашение между всеми участниками ЕАЭС - РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Предлагается запретить повторно использовать подушки безопасности в руле, само рулевое колесо, датчики, блоки электронного управления, ремни безопасности, сиденья с креплениями ремней или подушками, тормозные системы, иммобилайзеры, сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы, газобаллонное оборудование, глушители системы выпуска. Также документ запрещает изготовление специальных ТС путем переделки из бывших в эксплуатации автомобилей.

Опрошенные эксперты заявили, что новшества в первую очередь ударит по владельцам б/у автомобилей. Указывается, что использование не новых запчастей позволяет провести ремонт авто от 2 до 10 раз дешевле. Также эксперты считают, что новые правила приведут к закрытию "разборок".

Источник: https://www.mk.ru/