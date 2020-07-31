Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автомагистраль Москва – Казань качественной мобильной связью

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К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва – Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой.

Об этом говорится в списке поручений Председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам совещания 10 июля в Елабуге (Татарстан).

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта «под ключ» должны быть завершены до 10 сентября. До 1 ноября Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Кроме того, Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.

Строительство дороги Москва – Казань ведётся в рамках проекта международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Ряд скоростных автотрасс, входящих в него, уже действуют. В 2019 году был введён в эксплуатацию участок этого маршрута от Санкт-Петербурга до Москвы – скоростная автодорога «Нева». На стадии завершения – работы на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

Протяжённость новой скоростной автотрассы Москва – Казань составит более 700 км. Автомагистраль свяжет четыре из восьми крупнейших агломераций России – Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую, даст импульс для их динамичного развития, ускорит транзитные перевозки.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.