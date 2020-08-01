Правительство расширило возможности покупки техники для передачи аграриям по договорам льготного лизинга

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Это решение поможет сохранить высокие темпы механизации агросектора.

Средства государства, внесённые в уставный капитал АО «Росагролизинг» с начала 2019 года, можно будет использовать на покупку сельхозтехники для передачи аграриям по договорам лизинга. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эта норма будет действовать до конца 2020 года. Договоры финансовой аренды на льготных условиях обеспечивают до 30% поставок техники для проведения сезонных полевых работ. Снятие существующих ограничений поддержит сельхозпроизводителей, позволит сохранить высокие темпы механизации агросектора.

В июне Правительство выделило на докапитализацию АО «Росагролизинг» 6 млрд рублей. Ожидается, что благодаря этому аграрии смогут дополнительно получить порядка 1 500 новых машин.

Ставка по программе льготного лизинга сельхозтехники составляет от 2 до 5% годовых. Срок выплат – до 8 лет.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 31 августа 2019 года №1135.

Источник: http://government.ru/