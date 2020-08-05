В России появится легальный рынок подержанных автозапчастей

/Транспорт/

Совет Федерации рекомендовал Минпромторгу разработать новую программу утилизации автомобилей. Таким образом, в РФ могут разрешить продажу номерных б/у запчастей. В частности, это двигатели, коробки передач и другое.

Согласно планам, россияне смогут не только пользоваться скидками при покупке новой машины взамен старой, но и торговать б/у деталями после экспертизы их качества.

В настоящий момент продажа автозапчасти ведется без всяких гарантий. Их использование может быть опасно для жизни водителей, о чем говорят участники рынка. Подержанные детали будут продаваться как минимум в два раза дешевле, чем их свежие аналоги.

При этом б/у запчасти, в отличие от непроверенных, смогут гарантировать их работоспособность, а также безопасность.

Источник: https://www.mk.ru/