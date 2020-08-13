Автомобилисты запустили петицию за установку разделительных барьеров на дорогах

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В июне произошло резонансное ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля. Лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.

11 августа автомобильный портал Дром запустил петицию на сайте Российской общественной организации «Оснастить многополосные дороги разделительными барьерами». Ее цель – повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП. При достижении 100 тысяч голосов она будет рассмотрена в правительстве.

Согласно предварительному опросу на Дроме, около 70% автолюбителей Краснодарского края поддерживают эту идею.

«Штрафы не помешали Ефремову сесть пьяным за руль. Знаю примеры, когда бизнесмены, опаздывая на встречу, едут игнорируя камеры видеофиксации, говоря водителю: «гони потом в бухгалтерию штрафы принесешь». Это Россия, тут только ограждения ставить, где петиция дайте подпишу!» – высказался один участников опроса.

Среди кубанцев, которые против ограждений, мнения разделились: 12% считают, что это неудобно, 11% – «нереально», 4% – «неактуально», 3% – «дорого». При этом только 1% респондентов сказали, что разделительные барьеры в Краснодарском крае уже установлены на нужных дорогах.

«Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», – поделился мнением участник опроса.

Разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик – от алюминиевого барьера до полоски газона. В Европейских странах на центральных улицах намеренно сужают проезжие части и высаживают зеленые насаждения между встречными полосами.

Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области – 77% ответили «Да». Интересно, что в республике Татарстан 8% опрошенных утверждают, что их город уже оснащен разделительными барьерами на многополосных дорогах. Это в 4 раза больше, чем в среднем по стране. Вариант ответа «Нереально» в два раза популярнее у курганцев. Его выбрали 22% респондентов. В Бурятии больше всего в стране тех, кто считает «отбойники» неудобными (19%).

Всероссийский опрос проводился с 10 по 15 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие около 12,5 тысяч человек.

Источник: https://www.drom.ru/