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Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Поставщиками станут российские производители.
На обновление парка школьных автобусов в регионах направят 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Планируется закупить не менее 2100 единиц техники. Значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдалённых районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители.
Благодаря этому детям станет удобнее добираться на учёбу. Решение также поддержит отечественных автомобилестроителей, которые получат новые заказы от государства.
Источник: http://government.ru