Регистрация машины в МФЦ: мы проверили новую схему

/Транспорт/

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее многофункциональным центрам госуслуг (в Москве они называются "Мои документы") регистрировать транспортные средства. Сейчас эту операцию можно проделать только в подразделениях ГИБДД, занимающихся экзаменационной работой. Мы прояснили, как будет выглядеть регистрация автомобиля через МФЦ.

Порой регистрация машины из-за очередей в этих подразделениях превращается в труднорешаемую задачу. Новый порядок, по идее, должен значительно облегчить ситуацию. Однако, поскольку документ только что опубликован, причем не московскими властями, а федеральным правительством, в столичных МФЦ рядовые сотрудники пока ничего не знают. Впрочем, это ожидаемо. Пока что центрам вообще не до того: продолжается угроза коронавируса, а значит - и особые регламенты работы.

У дверей МФЦ на "Щукинской" - очередь человек из десяти: зайти внутрь не дает социальная дистанция. Живо вспоминается как раз-таки регистрация автомобилей - при "старом режиме", в начале 2000-х, когда для этой операции нужно было появиться у ГИБДД в четыре утра, отстоять до открытия и еще час-другой, и всё это на воздухе и в неотапливаемых "накопителях". Хорошо, пока лето - а как будут социальную дистанцию держать на холоде? Впрочем, не будем о грустном.

В пояснении к постановлению правительства, касающемуся МФЦ и регистрации автомобилей, сказано: услуга будет предоставляться в тех центрах, где для этого имеется физическая возможность. Таких в Москве немного: никто не отменял закон, в соответствии с которым автомобиль нужно представить к осмотру при регистрации. Это значит, что при МФЦ нужен обширный паркинг. А это трудно сочетается с архитектоникой большинства реконструированных улиц, где "Мои документы" обычно и располагаются.

- Не думаю, что у нас такое будут делать, - говорит одна из сотрудниц МФЦ на "Щукинской". - Площадки у нас нет и не будет. Но, может быть, что-то дистанционное придумают. Не в курсе пока. Но, вообще-то говоря, МФЦ уже работают с ГИБДД по вопросам, касающимся водительских удостоверений - замена, получение и так далее. Мы предоставляем фактически услуги курьера, передавая документы по назначению и потом их возвращая.

Заметим, пока что, применительно к услугам ГИБДД, для граждан сохраняется возможность выбора: сдать документы через МФЦ или непосредственно в подразделение дорожной полиции. Причина проста: лишняя пересылка от МФЦ к ГИБДД и обратно занимает время, и на получение практически любого документа посредством этого интерфейса нужно несколько дней. А бывают ситуации - и достаточно распространенные - когда этих нескольких дней в распоряжении нет. Правда, обычно в этих же случаях, как на грех, нет и свободных "талончиков" в ГАИ.

- Перед выездом за границу год назад вдруг понял, что у меня нет международного водительского удостоверения, без которого прокатная контора могла не выдать автомобиль в Европе, - рассказывает программист Андрей Дубовский. - Записаться на ближайшие дни ни в одно из подразделений ГИБДД оказалось невозможно - очередь стояла вплоть до следующего месяца. Тогда я решил попробовать получить талончик вживую и отправился в ближайшее подразделение. Там оказалось, что за место в начале очереди (чтобы точно получить талончик на сегодня) нужно заплатить - это стоило 3000 рублей в руки человеку, управлявшему очередью. Оказалось, что попав внутрь подразделения, я все равно не могу ничего сделать: талончики выдавались только по предварительной записи. Пришлось ехать на другой конец Москвы, где инспектор по звонку этого человека согласился меня принять.

Регистрация автомобилей отличается от вышеупомянутых манипуляций с "правами" одним важным обстоятельством: здесь нужно еще и демонстрировать автомобиль. И осмотр машины - вовсе не формальность: сверяются все регистрационные номера, инспектор дает или не дает "добро" на регистрацию и выдачу номерных знаков; тут же неподалеку находится палатка фирмы, выпускающей эти самые номерные знаки... Одним словом, это целый комплекс заведений, частных и государственных, тесно связанных между собой. Как будет функционировать алгоритм с участием МФЦ - пока никто не знает.

- Мы без работы не останемся, - сказал "МК" один из неформальных управляющих очередью в подразделении столичного ГИБДД. - Всегда останутся сложные случаи, с которыми владельцы поедут сюда. Например, экспертиза - а сейчас, если ты покупаешь подержанную машину, шанс попасть на экспертизу примерно 50 на 50. Потом личный прием начальника подразделения - сложные вопросы все решаются через него. А что МФЦ может сделать? Только принять документы и переслать сюда. А тут люди тоже не дураки и сделают так, чтобы человек приехал сам. Разве что новые машины можно будет так регистрировать - где все просто. А продвинутая публика все равно будет стоять здесь.

Источник: https://www.mk.ru/