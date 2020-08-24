Сервис забытых вещей помог вернуть пассажирам СКЖД около 1 тыс. предметов

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В январе-июле 2020 года благодаря сервису поиска забытых вещей пассажирам Северо-Кавказской железной дороги возвращено около 1 тыс. различных предметов, оставленных ими в поездах дальнего следования.

Большинство утерянных предметов обнаружены после прибытия поезда на конечную станцию. Некоторые вещи найдены благодаря электронной картотеке, куда они заносятся, если их обнаружили до получения официальной заявки. Часть заявок отзывается пассажирами в связи с тем, что они находят вещи самостоятельно.

По информации АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, банковские карты, электронные устройства, часы, документы и книги. В текущем году было также возращено большое количество ценных вещей, включая ювелирные изделия и дорогостоящие гаджеты.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней после ее подачи.

Источник: http://skzd.rzd.ru/