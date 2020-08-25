Вечернему пригородному поезду Горячий Ключ – Туапсе вводится стоянка на станции Долина Очарований

/Транспорт/

С 31 августа по 12 октября в целях улучшения качества обслуживания пассажиров пригородному поезду №6919 Горячий Ключ – Туапсе вводится стоянка на станции Долина Очарований.

В связи с этим изменится график его движения.

Состав станет отправляться из Горячего Ключа в 17:23 вместо 17:24. На станции Долина Очарований поезд будет останавливаться в 17:33. В Туапсе он прибудет в 19:32.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «СКППК», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: http://skzd.rzd.ru/