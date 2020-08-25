Авиарейсы Геленджик-Москва продолжатся по зимнему расписанию с октября

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Перелеты по маршруту Москва – Геленджик – Москва с октября продолжатся по зимнему расписанию.

Как сообщили «МК на Кубани» в пресс-службе компании S7 Airlines, с 27 октября регулярные рейсы авиалайнеров из аэропорта Геленджик в столичный аэропорт Домодедово будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 738, вмещающих 176 пассажиров.

Отправляться из московского аэропорта самолеты будут в 10:25, приземление в Геленджике – в 12:50. В обратном направлении авиалайнеры отправятся в 13:40. Время в пути составит около 2,5 часов.

Как пояснили в авиакомпании, раннее начало продаж на рейсы, намеченные на конец бархатного сезона на курортах Краснодарского края, говорят о востребованности данного направления практически в любое время года. И если в высокий летний сезон пассажиры, как правило, прилетают в Геленджик ради отдыха, то в низкий сезон, в осенне-зимнее время, основная цель визитов – деловые поездки.

Источник: https://kuban.mk.ru/