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Инвестиции в развитие Северо-Кавказской магистрали составили около 12 млрд рублей

В январе-июле 2020 года инвестиции ОАО «РЖД» в развитие и обновление инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги составили около 12 млрд рублей.

В текущем году продолжалось реализация комплексных проектов, направленных на повышение пропускной способности подходов к портам Азово- Черноморского бассейна, реконструкцию линий Таманского полуострова, удлинение станционных путей и развитие крупных железнодорожных узлов.

Также на Северо-Кавказской магистрали выполнены работы по модернизации железнодорожного пути. Они велись в Ростовской области, Республике Дагестан Краснодарском и Ставропольском краях. В общей сложности ремонтно-путевые работы выполнены на 187 километрах пути.

В частности, капитальный ремонт завершен на участках Манас – Ачи, Белиджи – Самур, Благодарное – Большевистская Искра, Черноярская – Луковский, Стодеревская – Ищерская, Армавир – Коноково, на станциях Крымская, Горячий Ключ, Афапостик, Долина Очарований и Туапсе.

Отметим, что обновление железнодорожного пути позволит повысить скорость и безопасность движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.

Источник: http://skzd.rzd.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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