«Группа ГАЗ» представила первый в России сертифицированный эко-автобус

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В среду, 26 августа, состоялась презентация флагманской модели экологически чистого транспорта ЛиАЗ-5292 LNG.

Автобус был представлен «Группой ГАЗ» в рамках церемонии открытия комплекса по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске. В мероприятии принял участие Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства РФ.

Несмотря на сложные для ГАЗа времена (группа компаний более двух лет находится под западными санкциями), автопроизводитель сумел подарить жизнь самому передовому на сегодняшний день отечественному автобусу. Работающий на сжиженном природном газе ЛиАЗ-5292 LNG — это первый в своем роде российский сертифицированный автобус.

В Магнитогорске ЛиАЗ-5292 LNG был заправлен топливом, произведённом в новом комплексе по сжижению природного газа. Автобус уже прошел все необходимые сертифицированные испытания и был одобрен как новый тип транспортного средства. Вскоре новинка отправится на тестирование по дорогам Челябинска, одного из регионов-участников национального проекта «Экология».

По завершении необходимых тестовых процедур, Ликинский автобусный завод выпустит первую опытно-промышленную партию транспортных средств. Ожидается, что пассажиры смогут опробовать новенькие ЛиАЗы уже в четвертом квартале текущего года.

Источник: https://www.mk.ru/