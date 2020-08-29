Полис ОСАГО в России привяжут к марке и модели автомобиля

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Российские страховые компании могут самостоятельно выбирать факторы риска - так называемый "коэффициент страховщика" - которые влияют на понижение, а также повышение стоимости полиса.

В частности, по данным "Газеты.Ru", некоторые намерены учитывать марку и модель автомобиля. Речь идет об индивидуальном "факторе риска". Их набор у каждого страховщика может оказаться своим.

У некоторых также будет учитываться семейное положение страхователя. Однако не уточняется, подорожает или подешевеет полис.

Однако есть компании, которые пока придерживаются консервативного подхода в ценообразовании.

Источник: https://www.mk.ru/