Реконструкция станции Протока завершится до конца года

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В Краснодарском крае продолжается реконструкция крупных станций, направленная на расширение их пропускных способностей.

Так, на завершающем этапе находится реконструкция станции Протока в городе Славянск-на-Кубани, где проектом предусмотрено удлинение пяти путей. К настоящему времени здесь уже уложено 9,5 км пути и около 40 стрелочных переводов, установлено 177 опор контактной сети, произведен монтаж более 11 км контактной сети, а также шумозащитных экранов.

На станции Тихорецкая продолжается реконструкция приемо-отправочного парка. С апреля здесь ведутся работы по монтажу контактной сети и установке систем управления движением. В настоящее время на реконструируемом участке уложено почти 4 км пути и 34 стрелочных перевода, установлено около 150 опор контактной сети, произведен монтаж контактной подвески на 9,4 км пути.

На станции Тимашевская проводится отсыпка земляного полотна для строящегося пути. В рамках реконструкции станции в 2019 году были завершены работы по укладке кабелей связи и систем управления движением, а также строительство 3-х этажного здания, в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов. В настоящее время ведутся работы по монтажу оборудования на данном объекте, а на самой станции – установка шумозащитных экранов вдоль строящегося пути.

Источник: http://skzd.rzd.ru/