Пассажиры могут купить билеты со скидкой 50% на поезда, курсирующие между Адлером и Санкт-Петербургом

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Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") до 14 сентября 2020 года включительно предоставляет скидку 50% на верхние места в купейные вагоны поездов дальнего следования, курсирующие между Санкт-Петербургом и Адлером.

Скидка применяется только к тарифам на проезд. Количество мест по скидке ограничено. Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД – Пассажирам» или в железнодорожных кассах дальнего следования.

Узнать о других действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Источник: http://skzd.rzd.ru/