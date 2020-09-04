Перевозки пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге в августе снизились на 23%

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В августе 2020 года в границах Северо-Кавказской железной дороги отправлено около 4,1 млн пассажиров (-23% к августу 2019 года), из них в дальнем следовании перевезено более 1,6 млн пассажиров (-35 %), в пригородном сообщении – порядка 2,5 млн пассажиров (-12%).

Пассажирооборот на СКЖД в августе 2020 года снизился на 43% к аналогичному периоду прошлого года и составил свыше 1,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в августе составил 87 млн пасс- км (-13%), в дальнем следовании – более 1,3 млрд пасс-км (-44%).

В январе-августе 2020 года перевезено более 17 млн пассажиров, что на 34% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 12,3 млн пассажиров (-25%), в дальнем следовании – более 4,8 млн пассажиров (-50%).

Пассажирооборот в январе-августе 2020 года составил около 4,3 млрд пасс- км, что на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – около 434 млн пасс-км (-25%), в дальнем следовании – свыше 3,8 млрд пасс-км (-55%).

Источник: http://skzd.rzd.ru/