Названа стартовая стоимость «красивого» автомобильного номера

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Шик и статус – проще говоря, понты! – автомобилистов теперь распишут по прейскуранту.

Министерство экономического развития подготовило законопроект, согласно которому «красивые» автомобильные номера теперь можно будет купить официально через портал государственных услуг. Цены будут достигать 6 миллионов рублей за особенные сочетания букв и цифр – и спрос среди тех, кто готов заплатить за «красивый» номер едва ли не больше, чем за автомобиль, будет всегда, уверены специалисты. Ну а доходы от таких сделок разделит федеральный и региональный бюджет. Правда, всё это случится не скоро – не ранее 2022 года, как предполагают эксперты.

– Сейчас нет официальных способов получить особые номера, только если ты не работаешь в определенных структурах и не пользуешься служебным транспортом. Конечно, у милиции сейчас – синие номера, у военных – черные, у высшего начальства и депутатов Государственной Думы особые наборы букв… Теперь, судя по всему, решили открыть такие возможности и для частных лиц, - поделился с корреспондентом «МК» своими соображениями вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. – Однако я отношусь критически к этой инициативе, поскольку я против искусственного возвышения одних граждан нашей страны над другими. У всех должны быть равные доступы к автомобильным номерам, а цифры и номера не должны иметь значения. Тем не менее на практике мы часто видим тенденцию: если едет шикарная машина с блатными номерами, велик шанс, что её не остановит патруль даже в случае каких-то сомнений.

Кроме того, Ольшанский предположил, что на практике даже официальная продажа номеров не откроет россиянам абсолютной свободы выбора – например, буквы будут предлагать строго те, которые будут «в продаже», а ведь для тех, кому статус дороже денег, между АА и ВВ разница в целую жизнь!

Согласно замыслу Минэкономики, будет предусмотрено 13 тарифов. Самые дорогие – номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА): базовая ставка составит 600 тысяч рублей, а на торгах она может подняться до 6 миллионов! За номер с одинаковыми буквами и цифрами с нулями (например, А100АА) надо будет отдать минимум 450 000 рублей. И так далее – кстати, если буквы будут разные, то цена существенно снизится: например, 150 тысяч за номер вроде О777РЕ либо 100 тысяч за номера наподобие А400НР. Самые скромные из блатных – номера вроде В010РЕ: цена на них всего 50 тысяч рублей.

Так что не исключено, что по дорогам России помчатся с блатными номерами не только лоснящиеся от заботы «порш-кайенны», но и скромные старушки ретро-волги. В конце концов, старые автомобили – дорогое хобби, так что владельцы подобного винтажа смогут позволить себе каприз. А вот увидеть красивые цифры на малолитражке среднего класса будет маловероятно – этим могло разве что повезти!

– Сегодня нет никакого легального способа получить тот номер, который тебе по душе. Есть только возможность заплатить повышенную пошлину и выбрать из тех номеров, которые сейчас есть свободные в регионе. И есть «традиционные» способы, которые вне закона. Эта инициатива кажется мне очень странной: как будто взяли арабскую схему повсеместных торгов и перенесли к нам, - рассуждает координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. – Ну да, восток дело тонкое. Это особая история, у них особая любовь к торгам, но это чуждо нашей культуре. Здесь же мы видим ещё и жадность: ведь номера будут выдавать строго на одну машину и одного собственника, а если хочешь продать – новый владелец заплатит ещё такую же пошлину. Мне кажется, заниматься этим будут единицы – те, кому позарез нужны заветные единицы или нули в номере.

Действительно, аукционы номеров проводятся в США, в Арабских Эмиратах, в Китае и Японии. И если уж существуют люди, для которых мнимые понты дороже денег – было бы странно не воспользоваться возможностью наполнить за их счёт не карман условного Петровича из ГИБДД, а федеральный бюджет. Ведь главное – всё законно.

Источник: https://www.mk.ru/