На Кубани найдено более двух тысяч нарушений у владельцев водного транспорта

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Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб после очередного сообщения о нарушении безопасности услуг при перевозке пассажиров водным транспортом, направила запрос в Южную транспортную прокуратуру об организации проверки наличия лицензии и необходимых навыков у лиц, осуществляющих морские перевозки пассажиров в городах- курортах, расположенных на побережье Кубани.

Напомним, 27 июля 2020 года г.-к. Анапа перевернулся катер «Касатка-1» с пассажирами на борту, ранее в Туапсинском районе перевернулся прогулочный катамаран «Атолл» с 55 пассажирами, который был рассчитан на 12 пассажиров. У капитана судна отсутствовала лицензия по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров. В результате двое граждан погибли.

Южная транспортная полиция предоставила результаты проверок. Прокурорами были зафиксированы факты отсутствия лицензий, документов о техническом состоянии судна, нарушения норм вместимости количества пассажиров, неисполнения обязательств перевозчиков по страхованию. Сотрудниками ведомства было выявлено 2 282 факта нарушения законов.

«Результаты проверок свидетельствуют о безответственном отношении отдельных владельцев и арендаторов плавсредств, ради обогащения пренебрегающих мерами безопасности пассажиров. Только за неполный год в крае были запрещены к эксплуатации 54 судна, три были сняты с регистрации, зарегистрировано 50 случаев перевозки морским и внутренним водным транспортом без лицензии, возбуждено 8 уголовных дел. Приведенные цифры говорят о добросовестной работе надзорных органов и, вместе с тем, необходимости ужесточения наказания за нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров водным транспортом и оказании услуг развлечения на воле, чтобы, отдыхая на курортах Краснодарского края, туристы не подвергались риску из-за нерадивых предпринимателей», - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/