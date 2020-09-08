Ателье Bentley Mulliner представит три новинки на выставке Salon Priv?

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Bentley возвращается в роскошный Бленхеймский дворец, где с 22 по 26 сентября пройдет выставка Salon Priv?. В рамках этого мероприятия компания представит три исключительных автомобиля, собранных вручную мастерами кузовного ателье Bentley Mulliner.

Мировой дебют трех автомобилей состоится 22 сентября

На выставке будут представлены шедевры подразделений Bentley Mulliner Collections и Coachbuilt

Публике впервые будет представлен Bentley Mulliner Bacalar

Мировой дебют отреставрированной легендарной модели 4? Litre Bentley Team Blower также состоится на Salon Priv?

Впервые автомобили из всех трех подразделений кузовного ателье Bentley Mulliner будут представлены вместе

На выставке будут показаны легендарные исторические модели из собственной коллекции Bentley, которые знаменуют важнейшие вехи в истории кузовного ателье Bentley Mulliner

Bentley возобновляет проведение публичных мероприятий, соблюдая весь комплекс мер по охране здоровья и обеспечению безопасности для защиты персонала и гостей.

Ателье Mulliner является внутренним подразделением Bentley, которое специализируется на индивидуальных заказах. Сегодня ателье предлагает клиентам три уникальных портфолио и гарантирует исключительное мастерство исполнения автомобилей существующего модельного ряда и не только. Все три линейки будут впервые представлены вместе в рамках выставки Salon Priv?. Публика также впервые увидит нового члена семейства Mulliner Collections. Кроме того, на выставке состоится дебют Bentley Mulliner Bacalar и одного из самых выдающихся творений Bentley, которое было бережно отреставрировано.

Подразделение Bentley Mulliner Classic было представлено на выставке Salon Priv? в прошлом году. Тогда же было анонсировано возрождение Bentley Team Blower 1929 года. Всего будет выпущено 12 экземпляров легендарной модели 4? Litre с турбонаддувом. Эти модели, каждая из которых изготовлена вручную командой специалистов Bentley Mulliner, составят первую в мире возрожденную серию довоенных гоночных автомобилей.

В 2019 году подразделение Mulliner воссоздало точную копию модели Bentley Corniche 1939 года выпуска, которая была представлена публике в прошлом году на выставке Salon Priv?. В этом году подразделение Classic представит ошеломительный результат кропотливой работы, которую на протяжении года вела специальная команда инженеров и искусных мастеров. Они трудились над воссозданием легендарного болида Team Blower, на котором выступал сам сэр Тим Биркин, – того самого автомобиля, данные и чертежи которого были использованы в рамках проекта воссоздания автомобилей Continuation Series.

Источник: https://www.bentleymotors.com/ru/ru.html