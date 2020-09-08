Страховщики ждут поправок в постановление Правительства РФ, чтобы начать обмен данными с МВД

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После вступления в силу поправок к закону об ОСАГО, а именно с 5 сентября, у страховых компаний появится возможность сделать тарифы более индивидуальными.

Будут изменены коэффициенты по возрасту и стажу водителя автомобиля, региональные коэффициенты. Также при определении стоимости полиса, страховщики смогут учитывать тарифные факторы, влияющие на наступление страхового случая, например, поведение водителя за рулем, включая нарушение ПДД и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал о схеме, по которой страховщики будут получать информацию о совершенных клиентами страховых компаний нарушениях: «МВД будет не просто выдавать массив данных страховщикам, а самостоятельно делать у себя анализ на запрос со стороны страховщика по конкретной фамилии и выдавать ответ, есть ли у человека два и более нарушений за прошедший год». Однако до тех пор, пока в постановление № 567 «Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Правительства РФ не внесены изменения – РСА не сможет получать данные от МВД и передавать их страховым компаниям. В свою очередь в РСА надеются на скорый старт этого взаимодействия с МВД и запуск нового расчета полиса ОСАГО.

Базовая ставка ОСАГО будет разной для водителей, проживающих на территории одного региона. Так, она станет ниже для аккуратных водителей, которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками ДТП. Для систематических же нарушителей базовая ставка будет выше. Таким образом недобросовестные водители будут наказаны «рублем», а количество аварий на дорогах уменьшится. Как отмечает Евгений Уфимцев, при оценке, которая проводилась два года назад, было выявлено небольшое количество таких нарушителей по территории России – порядка 25 000 человек.

Согласно указанию ЦБ, на стоимость ОСАГО не будут влиять раса, национальность, отношение к религии и вероисповедание, язык водителя, а также его должность, политическая и общественная принадлежность. Применяемые списки факторов для риск-оценки страховщики должны будут опубликовать на своих сайтах. «Страховая компания не обязана сказать, какие коэффициенты она будет применять по каждому фактору. По закону страховая компания указывает только факторы, которые она использует и размещает калькулятор, который автоматически изменяется. Возможно, какая-то компания если добровольно захочет, то укажет коэффициенты», - комментирует Уфимцев.

Эксперты страхового рынка также подчеркивают, что среди самих компаний будет увеличена конкуренция за безубыточных страхователей, благодаря чему стоимость ОСАГО для них может стать ниже. Также с 5 сентября ЦБ расширяет тарифный коридор сразу на 10% вверх и вниз для автовладельцев-физлиц на 10%.

Источник: https://www.insur-info.ru/press/131883/