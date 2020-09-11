Запрет повторной проверки водителей алкотестером утвердил Верховный суд

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Важное разъяснение для водителей, подозреваемых в пьянстве за рулем, дал Верховный суд.

Если первая проверка на алкотестере не выявила спиртного в организме автомобилиста, то соглашаться дуть в трубочку повторно и уж тем более сдавать биоматериал вовсе не обязательно.

До Верховного суда дошло административное дело водителя из Омской области. В позапрошлом году мужчину остановил инспектор ДПС. Полицейский заподозрил, что автомобилист находится за рулем в нетрезвом состоянии, и отправил его на медицинское освидетельствование.

Врач-нарколог, который проводил проверку, был настроен по-боевому и во что бы то ни стало решил найти в организме шофера алкоголь. Правда, результат первой «продувки» оказался в пользу водителя. Судя по показаниям прибора, гражданин был в легком похмелье и не успел окончательно «проветриться» после вчерашних возлияний. Алкотестер показал 0,06 мг/л выдыхаемого воздуха, при том, что нормой считается показатель до 0,16 мг/л.

Однако доктор отпускать автовладельца не спешил и через двадцать минут снова попросил его дунуть в трубку. Снова неудача: на этот раз прибор показал и того меньше, всего 0,04 мг/л. Тогда медик попросил подозреваемого сдать биоматериал. В нем-то и был найден заветный этанол. На бедолагу составили протокол, передали дело в суд. Мировой судья тоже не стал вникать в нюансы процедуры медосвидетельствования и лишил водителя прав на полтора года, а также обязал выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Верховный суд, разобрав дело заново, нашел в нем серьезные нарушения. Главное из них – автовладельца нельзя было подвергать повторной проверке на алкотестере, если первая показала результат ниже предельно допустимой концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. А значит, водитель имел все основания не соглашаться второй раз дуть в трубку прибора, даже если врач попросил бы его это сделать под предлогом возможной неисправности алкометра или необходимости убедиться в правильности первого результата. Более того, как отметила высшая инстанция, оснований при таком раскладе брать на анализ биоматериал у врачей тоже не было. Шофера надо было просто отпустить восвояси. Что в итоге ВС и сделал, отменив решения нижестоящих инстанций и закрыв дело.

Источник: https://www.mk.ru/