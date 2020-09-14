/Транспорт/

Около 2 млн тонн грузов отправлено со станций СКЖД благодаря работе Центра продажи услуг с начала текущего года.

При этом обработано около 3,5 тыс. обращений, большинство из которых связаны с предоставлением подвижного состава, а также услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных в текущем году при участии Центра продажи услуг, – организация перевозок зерновых грузов со станций Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и в Азербайджан.

Центром продажи услуг также проводится работа по информированию предприятий малого и среднего бизнеса о действующих сервисах и тарифных преференциях.

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской магистрали был открыт в апреле 2016 года. Обращения сюда поступают через единый федеральный номер 8-800-755-0000, службу клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок, а также при непосредственном посещении.

Сегодня на СКЖД действует три центра продажи услуг: в Ростове- на-Дону тел. (863) 259-45-48, 259-45-62), в Краснодаре (861) 214- 80-46) и в Минеральных Водах (87922) 47-6-14, 48-3-05).

Источник: http://skzd.rzd.ru/