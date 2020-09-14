Общественный совет транспортной полиции Новороссийска провёл выездной мониторинг на железнодорожном вокзале

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Общественный совет при Новороссийском линейном отделе МВД России на транспорте провёл рабочий выезд в линейный отдел полиции на станции Новороссийск.

На железнодорожном вокзале общественники во главе с заместителем председателя – Сергеем Гавриловым осуществили мониторинг работы сотрудников транспортной полиции по охране общественного порядка, а также обеспечению личной и имущественной безопасности жителей и гостей города-героя. В этом году курортный сезон на Кубани продлён до 1 ноября.

В ходе мониторинга члены Общественного совета выяснили, что в круглосуточном режиме работает система видеонаблюдения, вместе с сотрудниками линейного отдела полиции несут службу представители частного охранного предприятия и казаки, а специальные устройства, которые имеются у каждого сотрудника транспортной полиции, позволяют за считанные минуты выявить лиц, находящихся в розыске. Особое внимание было уделено наличию на информационных стендах контактов правозащитных организаций, а также информации для граждан по взаимодействию с правоохранительными органами. По итогам визита, деятельности линейного отдела полиции была дана положительная оценка.

Участники мероприятия встретились с работниками железнодорожного транспорта, а также пообщались с пассажирами. Жителям и гостям города-героя члены общественного совета вручили специальные профилактические памятки, разъясняющие меры предосторожности в пути с указанием контактных телефонов дежурных частей транспортной полиции.

Далее, вместе со стражами порядка на транспорте, члены Общественного совета приняли участие в торжественном возложении цветов к Памятнику, расположенному в здании железнодорожного вокзала. 77 лет назад на этом самом месте ротой автоматчиков 393-го Новороссийского Отдельного батальона морской пехоты под командованием Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Райкунова был занят вокзал. Младший лейтенант Сморжевский водрузил на здании вокзала военно-морской флаг СССР. Собравшиеся почтили Память героев минутой молчания.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте