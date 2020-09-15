Всех по одному. Новые правила перевозки животных у "Аэрофлота"

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Новые правила перевозки животных в самолете решат проблему так называемых заводчиков, которые перевозят в промышленных количествах щенков, котят и других зверей, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин.

"Аэрофлот" ввел новые правила перевозки животных в самолете. Теперь перевозить животное смогут только совершеннолетние пассажиры, и один человек может взять с собой только одного питомца. Кроме того, перед путешествием владелец животного должен прикрепить к контейнеру с животным бирку со своими контактными данными. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке будет зависеть от размеров и веса клетки с животным. Новые правила авиакомпания начнет вводить поэтапно с 15 сентября.

"Это правильная мера, которая безусловно создаст неудобства для некоторых владельцев домашних животных, но для очень небольшого количества. Не так много людей везет трех котов одновременно, поэтому это решает проблему так называемых заводчиков, которые перевозят в каких-то промышленных количествах щенков, котят и других зверей. Зачастую с животными происходит что-то нехорошее, от этого страдает имидж "Аэрофлота", причем по большому счету в каких-то неприятных исходах виноваты больше сами заводчики, которые в таких условиях этих щенков перевозят", – считает Илья Шатилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/