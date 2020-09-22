Экономисты предрекли повышение стоимости такси на 25 процентов

/Транспорт/

В Институте экономической политики имени Гайдара подсчитали: если Госдума примет наконец Закон о такси, который лежит там с 2018 года, и всех водителей начнут официально принимать на работу, то для пассажиров это обернется серьезным подорожанием – цены на проезд могут подскочить на 25 процентов.

Идею с обязательным официальным наймом водителей такси на работу продвигают не только власти, но и общественные организации. Одни заботятся о правах и безопасности пассажиров, другие – о соблюдении прав самих водителей.

«Общественность давно просит навести порядок в такси. Случаи, когда пассажиры жалуются на работу водителей, происходят сплошь и рядом. Но как на них повлиять, если таксисты в большинстве своем оформлены как самозанятые? Руководство автопарков и агрегаторов такая ситуация устраивает, они не несут ответственность за действия водителей. Меня самого на днях таксист чуть было не сбил на зебре, затормозил в сантиметре от моей ноги. Хотя перед пешеходным переходом был лежачий полицейский, машина даже не затормозила перед ним. Потом, конечно, водитель выскочил из машины, извинился, сказал, что работает уже вторые сутки, поэтому внимание притупилось, и он не заметил меня на переходе. К сожалению, такие происшествия на московских дорогах с участием водителей такси далеко не редкость, и многие из них заканчиваются трагически», - говорит юрист по трудовому законодательству Эльдар ЗАРУБИН.

По мнению Зарубина, агрегаторы обязаны заключать со всеми водителями, которые получают через них заказы, трудовые договора. Сейчас они работают либо как индивидуальные предприниматели или самозанятые, либо по агентскому договору. Официальное оформление таксистов на работу положит конец их эксплуатации, диким переработкам, они смогут получить больничный, оплачиваемый отпуск, а пассажиры будут знать, что их везет выспавшийся, трезвый и адекватный водитель. Возможно, что с точки безопасности так действительно будет лучше.

Но как быть с экономикой? Сотрудники Института Гайдара подсчитали, что издержки на пассажирские перевозки в такси резко возрастут, если водители сменят статус «самозанятых» на «наемных работников». В их исследовании говорится, что если агрегаторы или таксопарки будут вынуждены после принятия Закона о такси повсеместно оформлять водителей в штат, это неминуемо приведет к росту тарифов на 22-23 %. Потому что издержки работодателей вырастут на 30%, а в результате упадет спрос на услуги такси. Да и не все перевозчики удержатся на рынке, а значит, оставшиеся компании смогут еще выше задрать цены.

«Не думаю, что цены на поездки в такси, после принятия этого закона, обязательно подскочат вверх. Возможно, перевозчики просто умерят свой аппетит и не станут вешать свои издержки на пассажиров, ведь они тоже понимают, что в условиях экономического кризиса осталось не так много людей, которые могут себе позволить ездить на такси», -- говорит эксперт.

Источник: https://www.mk.ru/