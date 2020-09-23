Перевозки пассажиров пригородными поездами в августе выросли на 8%

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В августе 2020 года пригородными поездами АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" (АО "СКППК") воспользовалось более 1 млн 188 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем в июле 2020 года (1 млн 96 тыс.).

Более 139 тыс. федеральных и региональных льготников в августе были перевезены на маршрутах АО "СКППК".

Пассажирооборот в пригородном сообщении по итогам прошлого месяца составил свыше 42 млн пасс-км.

АО "СКППК" - дочернее зависимое общество ОАО "РЖД". Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: в Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

Источник: http://skzd.rzd.ru/