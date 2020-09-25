Члены Общественного совета при Сочинском МВД России на транспорте оценили работу транспортных полицейских во время мероприятий международного уровня

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Заместитель председателя общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте Лев Кожевников и член общественного совета Максим Левченко в рамках акции «Гражданский мониторинг» оценили качество несения службы транспортной полиции на железнодорожных вокзалах города во время проведения Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Общественники отметили опрятный внешний вид полицейских, заступивших на службу, а также, проверили уровень знаний нормативно-правовой базы сотрудников транспортной полиции Сочи.

Члены общественного совета оценили наличие информационных табличек, позволяющих быстро и без труда найти помещения дежурных частей, а по дороге к ним, проверили исправность работы системы связи «Пассажир – Полиция». В дежурных частях изучили содержание информационных стендов на предмет актуальности и наполняемости, а также, обратили внимание на наличие профилактических средств защиты от коронавирусной инфекции.

В зале оперативного дежурного была продемонстрирована новейшая система видеонаблюдения, благодаря которой, появилась возможность детального просмотра железнодорожного узла в целом.

В ходе визита на объекты железнодорожного транспорта Сочи члены общественного совета пообщались с работниками железнодорожных вокзалов и сотрудниками охранных предприятий, а также, поинтересовались у пассажиров, довольны ли они работой полиции на транспорте.

В заключении посещения железнодорожных вокзалов станций Сочи и Адлера общественники встретились с руководителями Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и обсудили результаты проведенного мониторинга.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте