Члены Общественного совета при Сочинском МВД России на транспорте оценили работу транспортных полицейских во время мероприятий международного уровня
Заместитель председателя общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте Лев Кожевников и член общественного совета Максим Левченко в рамках акции «Гражданский мониторинг» оценили качество несения службы транспортной полиции на железнодорожных вокзалах города во время проведения Гран-при «Формулы-1» в Сочи.
Общественники отметили опрятный внешний вид полицейских, заступивших на службу, а также, проверили уровень знаний нормативно-правовой базы сотрудников транспортной полиции Сочи.
Члены общественного совета оценили наличие информационных табличек, позволяющих быстро и без труда найти помещения дежурных частей, а по дороге к ним, проверили исправность работы системы связи «Пассажир – Полиция». В дежурных частях изучили содержание информационных стендов на предмет актуальности и наполняемости, а также, обратили внимание на наличие профилактических средств защиты от коронавирусной инфекции.
В зале оперативного дежурного была продемонстрирована новейшая система видеонаблюдения, благодаря которой, появилась возможность детального просмотра железнодорожного узла в целом.
В ходе визита на объекты железнодорожного транспорта Сочи члены общественного совета пообщались с работниками железнодорожных вокзалов и сотрудниками охранных предприятий, а также, поинтересовались у пассажиров, довольны ли они работой полиции на транспорте.
В заключении посещения железнодорожных вокзалов станций Сочи и Адлера общественники встретились с руководителями Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и обсудили результаты проведенного мониторинга.
Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте