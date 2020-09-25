Геленджикский аэропорт отправил юбилейного – четырёхсоттысячного пассажира!

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Сегодня, 25 сентября, аэропорт Геленджика впервые в своей истории обслужил 400 000 пассажиров с начала года.

Юбилейным пассажиром аэропорта стала Валерия Романова, вылетающая рейсом Геленджик – Санкт-Петербург. Счастливую пассажирку поздравили представители воздушной гавани и авиакомпании и вручили девушке памятные подарки.

Пассажиропоток аэропорта курорта растёт из года в год. В сравнении с 2019-м, он возрос на 14%. Увеличивается и число рейсов. В сентябре их стало на 45% больше. К нам летят гости со всех концов нашей страны, а самыми востребованными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

Во время нынешнего курортного сезона увеличилось не только число прямых рейсов в наш город, но и число авиакомпаний, появились чартерные рейсы. Изменился и класс вместимости самолётов. Сегодня самым большим бортом, который принимает наш аэропорт, является Airbus A321, вмещающий 236 человек.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик