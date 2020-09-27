Британский пилот "Формулы-1" взял гран-при России в Сочи

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Сегодня, 26 сентября, английский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes первым финишировал в 3-ей сессии свободных заездов 10-ого этапа "Формулы-1".

Поединок проходил в Сочи. Британский пилот прошёл круг за одну минуту 33,279 секунды. Второе место занял уроженец Финляндии Валттери Боттас, его результат оказался на 0,776 секунды меньше, чем у чемпиона. Карлос Сайнс, испанец из команды "Макларен", замкнул тройку победителей. Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал девятым.

Ранее "МК на Кубани" сообщал о том, что гран-при "Формулы-1" в Сочи началось с аварии канадского пилота Николаса Латифи. Его болид врезался в отбойник. Было и несколько аварий с участием других гонщиков. Напомним, финальный этап соревнования впервые в этом году пройдет с участием зрителей. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все предыдущие проходили без присутствия людей на трибунах.

Источник: https://kuban.mk.ru