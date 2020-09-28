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В Краснодар прибыл еще один новый трамвай из Усть-Катава

27 сентября в Западное трамвайное депо Краснодара прибыл новый трамвай из Усть-Катава Челябинской области.

Это уже 20 вагон по счету, который пополнит трамвайный парк города. Его привезли в кубанскую столицу на специальных платформах.

Разгрузка вагона пройдет 28 сентября. Перед тем, как отправлять трамвай на линию для перевозки пассажиров, специалисты выполнят пуско-наладочные работы, а также проведут обкатку вагона.

До конца осени в Западное трамвайное депо Краснодара доставят в общей сложности 35 новых односекционных вагонов. Сейчас к запуску готовят семь новых вагонов, 13 уже перевозят пассажиров по городу.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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