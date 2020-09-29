Для российских водителей подготовили новые штрафы

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МВД подготовило для российских автомобилистов очередные нововведения. Так, за движение по парковочной разметке и езду на летней резине зимой придется заплатить 500 рублей.

В Москве заработала система фиксации движения автотранспорта через парковочные места. За этим уже начали следить камеры видеонаблюдения, но пока только на улице Косыгина. Нарушителей ждет штраф 500 рублей.

В такую же сумму обойдется езда на летней резине зимой или на шипованной – летом. Кроме того, штрафовать будут за установку нештатных ксеноновых ламп в фары, которые слепят встречных автомобилистов, а также за отключение очистителя передней оптики.

В то же время, требования к тонировке смягчат. Теперь ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70 процентов света вместо нынешних 75-ти.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за нетрезвую езду. За аварии со смертельным исходом, помимо лишения свободы, предлагается взимать штраф в размере до трех с половиной миллионов рублей.

Источник: https://www.mk.ru/