В России простимулируют внедрение автоматизированных систем освещения на автомагистралях

/Транспорт/

Распоряжение от 29 сентября 2020 года №2502-р. Министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем освещения на автодорогах.

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Использование технологий, регулирующих режим освещения в зависимости от времени суток, позволит сократить энергозатраты и, как следствие, сэкономить средства бюджетов разных уровней.

Федеральные органы также проработают возможность постепенного введения ограничений на источники дорожного света с низкой энергоэффективностью. Кроме того, им поручено подготовить решения по развитию системы добровольной сертификации осветительных устройств, что снизит объёмы контрафактной продукции.

Ожидается, что реализация комплекса мер уменьшит затраты на электричество в среднем на 30% при сохранении существующего уровня освещённости автодорог. Предложения будут представлены в Правительство до конца I квартала 2021 года.

Источник: http://government.ru/