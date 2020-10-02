Цены на подержанные автомобили выросли на 5% в Краснодарском крае

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В третьем квартале 2020 года цены на вторичном автомобильном рынке России выросли на 10% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Средняя стоимость автомобиля равна 543 тысячам рублей. К таким выводам пришли аналитики автомобильного сайта Дром, изучив собственную базу из более 4,5 млн объявлений за 2019 и 2020 года. В Краснодарском крае в третьем квартале 2020 года цены выросли меньше, чем в среднем по стране – на 5%, а средняя стоимость машины равна 527 тысячам рублей.

На 15% увеличилось количество объявлений на Дроме о продаже б/у автомобилей по сравнению со вторым кварталом 2020 года. По сравнению с третьим кварталом 2019 года рост составил 3%, что в нынешней экономической ситуации – значительный показатель.

Кроме того, подержанные машины в хорошем состоянии разбирают быстрее, чем обычно. На 5% увеличилась скорость продажи автомобилей в первые 7 дней после публикации объявления по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 28% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее автомобили, которые не нашли нового хозяина за две недели, наоборот продаются медленнее.

Количество объявлений дилерских машин на Дроме в третьем квартале 2020 года выросло на 45%. На первый взгляд, рост впечатляющий, но только по отношению к «закрытому» из-за пандемии второму кварталу. Если сравнить показатели с третьим кварталом 2019 года, то предложение новых автомобилей сократилось на рынке на 29%. После подорожания во втором квартале цены остались примерно на том же уровне.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и б/у автомобилей. Отложенный спрос после простоя во втором квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Что вызвало скачок цен на вторичном рынке и «очереди за машиной» у официальных продавцов. Что будет в четвертом квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на рынке раньше следующего года не стоит», – сказал аналитик Дрома Игорь Олейников.

Источник: https://www.drom.ru/