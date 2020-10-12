О кадровых назначениях

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Группа НМТП сообщает, генеральным директором ООО «ИПП» и ООО «Новороссийский мазутный терминал» назначен Мурашко Максим Геннадиевич.

М.Г. Мурашко родился в 1981 году. С отличием окончил Новороссийскую государственную морскую академию. В 2016 году прошел курс профессиональной переподготовки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с получением новой квалификации - «Мастер делового администрирования».

Трудовую деятельность начал в 2004 году на ОАО «НСРЗ». В дальнейшие годы работал на различных должностях в организациях системы ПАО «Транснефть». В период с 2017 по 2020 годы работал в должности генерального директора АО «Транснефть - Сервис».

Источник: пресс-служба предприятия