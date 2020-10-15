Железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!» в Белореченском районе Краснодарского края

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Акция, направленная на привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения, прошла на железнодорожном переезде в поселке Родники Белореченского района.

Выбор данного переезда, расположенного на участке Белореченск – Хаджох, был не случаен. Он считается одним из интенсивных на данном направлении. Ежесуточно здесь проезжает более 7 тыс.

В мероприятии приняли участие представители СКЖД, ГИБДД и Общественного совета при районном отделе МВД.

В ходе рейда работники Белореченской дистанции пути раздали автомобилистам около 100 памяток и тематические сувениры с пожеланиями безопасного пути, а инспекторы ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Кроме того, участники рейда проверили техническое состояние переезда и проезжей части на подходах к нему.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Белореченской дистанции пути проводится системная работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Так на одном из переездов в Майкопе, где за последнее время по вине водителей произошло два ДТП, установлены дополнительные светофоры – по два с каждой стороны для обеспечения лучшей видимости. На ряде переездов отремонтировано асфальтовое покрытие. До конца текущего года завершится работа по обустройству устройствами заграждения трех переездов в Майкопе.

В то же время одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на пути недостаточно. Руководство Северо-Кавказской магистрали призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Источник: пресс-служба СКЖД